Путин отметил вклад Турции и Ирана в прекращение огня в Сирии

ПАРИЖ, 30 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент РФ Владимир Путин отметил конструктивный подход Турции, Ирана и властей Сирии в введении режима прекращения огня в Сирии.

"Прежде всего, я бы хотел отметить конструктивный подход Турции и Ирана, которые вместе с нами добились прекращения огня, ну и конечно сирийского правительства. Это невозможно было сделать без так называемой сирийской вооружённой оппозиции. Это был первый очень важный, серьёзный шаг на пути к миру", — сказал Путин в интервью газете Figaro по итогам своего визита во Францию.

Он отметил, что второй, не менее важный шаг — это "договоренность о создании так называемых зон деэскалации".

"Сейчас речь идет о четырех зонах. Нам представляется это чрезвычайно важным на пути к миру, если можно так сказать, потому, что без прекращения кровопролития говорить о политическом процессе невозможно", — подчеркнул он.

По его словам, "теперь перед нами всеми стоит другая задача — нужно технически и даже технологически завершить процесс создания этих зон деэскалации".

"Нужно договориться о границах этих зон, о том, как будут функционировать там институты власти, как будет организована связь этих зон деэскалации с внешним миро. Кстати, отчасти об этом сегодня говорил Президент Макрон, когда говорил о гуманитарных конвоях. В целом он прав, я считаю, Президент Франции, и здесь тоже одна из точек соприкосновения, здесь мы можем вместе с французскими коллегами поработать. После того как это состоится – формализация зон деэскалации, я очень рассчитываю на то, что начнутся хоть какие-то элементы взаимодействия между правительством и теми людьми, которые будут контролировать ситуацию в этих зонах деэскалации", — сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что не хотел бы, "чтобы эти зоны были каким-то прообразом будущего территориального разделения Сирии".

"Наоборот, я рассчитываю на то, что эти зоны деэскалации, если там установится мир, люди, которые там будут находиться и контролировать ситуацию, будут взаимодействовать с официальными сирийскими властями. И таким образом может сложиться, должна сложиться ситуация хоть какого-то элементарного взаимодействия и сотрудничества. А следующий шаг – это уже чисто политический процесс политического примирения, если возможно – выработки конституционных правил, конституции и проведение выборов", — подчеркнул он.