Сотрудничество по Сирии с Парижем закончилось, не начавшись, заявил Путин

Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции в Версальском дворце. 29 мая 2017

Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции в Версальском дворце. 29 мая 2017

РИА НОВОСТИ — ПУТИН О НЕУДАЧЕ В ОБЪЕДИНЕНИИ УСИЛИЙ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ: О ПРИЧИНАХ СПРОСИТЕ ЕВРОПУ, СОТРУДНИЧЕСТВО ПО СИРИИ С ПАРИЖЕМ ПРЕКРАТИЛОСЬ, НЕ НАЧАВШИСЬ