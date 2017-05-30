Де Мистура: встреча Путина и Макрона может помочь решению кризиса в Сирии

ПАРИЖ, 30 мая — РИА Новости. Прошедшая в Париже встреча президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина может способствовать скорейшему выходу из сирийского кризиса, считает спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Полагаю, что встреча между президентом Макроном и президентом Путиным имеет потенциал помочь нам совместить различные видения того, как попытаться реально ускорить нахождение политического решения по выходу из кризиса", — сказал де Мистура по завершении встречи с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.