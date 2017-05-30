Путин заявил, что применение химоружия в Сирии недопустимо

ПАРИЖ, 30 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент РФ Владимир Путин заявил, что разделяет мнение своего французского коллеги Эммануэля Макрона о "красной линии" в Сирии, которой является использование химического оружия.

Такое заявление российский лидер сделал в интервью газете Figaro по итогам своего визита во Францию.

Накануне Макрон заявил, что Франция видит "красную линию" в Сирии в использовании химического оружия, это станет поводом для ответа.

"Я согласен. И более того, я считаю, что вопрос должен быть поставлен пошире… Кто бы ни применил химическое оружие, против этих лиц, против этих структур международное сообщество должно выстроить общую политику и ответ должен быть таким, который сделает применение подобного оружия невозможным со стороны кого бы то ни было", — сказал Путин, отметив, что французский коллега разделил его точку зрения.

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