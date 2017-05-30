Путин назвал провокацией заявления о применении химоружия сирийской армией

ПАРИЖ, 30 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Доказательств применения химического оружия правительством президента САР Башара Асада не существует, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью газете Figaro по итогам своего визита во Францию.

"После того, как это произошло, это событие, связанное с химическим оружием, мы тут же предложили нашим американским партнерам и всем, кому это представляется целесообразным, провести инспекцию аэродрома, с которого якобы поднялись самолеты, применившие химическое оружие", — сказал Путин, пояснив, что современные средства контроля точно зафиксировали бы следы применения химоружия.

Он отметил, что "все отказались проводить эту проверку", так же как и проверку места, по которому якобы был нанесен удар с применением химоружия.

"На мой взгляд это было сделано только с одной целью — объяснить, почему нужно к Асаду применять дополнительные меры воздействия, в том числе и военного характера. Вот и все. Никаких доказательств применения Асадом химического оружия не существует. И по нашему глубокому убеждению — это просто провокация. Асад этого оружия не применял", — сказал Путин.

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