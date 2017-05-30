США заявили, что поддерживают меры по деэскалации насилия в Сирии

ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США поддерживают меры по деэскалации насилия в Сирии, но возлагают ответственность за это на президента Башара Асада и Россию, заявил во вторник РИА Новости официальный представитель госдепартамента.

"США поддерживают любые усилия, которые способны привести к реальной деэскалации насилия в Сирии, обеспечению непрерывного гуманитарного доступа и концентрации на уничтожении группировки "Исламское государство" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ — ред.) и других террористов, а также к созданию условий для заслуживающего доверия политического решения конфликта", — заявил он в ответ на просьбу прокомментировать слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что подключение США к работе по согласованию параметров зон деэскалации в Сирии было бы эффективным.

Вместе с тем, представитель госдепартамента подчеркнул, что "в свете провалов соглашений о перемирии в прошлом, у нас есть причины для скептицизма". По его словам, сирийский "режим должен прекратить все нападения на мирных жителей и на оппозицию, а Россия должна взять ответственность за соблюдение режимом" взятых обязательств.

В этой связи он напомнил, что "Россия поддержала резолюцию Совета Безопасности ООН 2254, которая требует от всех сторон немедленного прекращения атак против мирных граждан".

В столице Казахстана прошло четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию — 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая.

Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россия, Турция и Иран) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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