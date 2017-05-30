В Дейр-эз-Зоре при обстреле ИГ* погибли 15 человек, сообщил источник

ХОМС, 30 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики террористической группировки ИГ* обстреляли из минометов жилые кварталы сирийского города Дейр-эз-Зор, погибли 15 человек, рассказал РИА Новости осведомленный источник на месте.
Под контролем правительственных войск около половины Дейр-эз-Зор. Боевики более трех лет держат в окружении город, где находятся как военные так и гражданские. Единственный путь снабжения — это вертолеты, которые приплетают из соседней провинции Эль-Хасаке.
На данный момент крупная группировка сирийских войск при поддержке союзников продолжает наступление в восточной части провинции Хомс, где удалось освободить от ИГ* более тысячи квадратных километров территории.
Ударная сила сирийской армии продолжает наступление с целью прорыва к Дейр-эз-Зор и обеспечения пути снабжения для города и его жителей.
* Террористическая группировка "Исламское государство", запрещенная в России
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