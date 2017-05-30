Лавров: участие США в работе по зонам деэскалации в САР было бы эффективным

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Нигерии Джефри Онеямой. 30 мая 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Нигерии Джефри Онеямой. 30 мая 2017

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Подключение США к работе по согласованию параметров зон деэскалации в Сирии было бы эффективным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Идет работа в рамках канала, который был создан раньше для предотвращения непреднамеренных инцидентов между российскими ВКС и коалицией, которую возглавляют США. Но, конечно, дело решалось бы гораздо эффективнее, если бы в дополнение к этому достаточно ограниченному по своей повестке дня каналу США согласились бы подключиться к работе по согласованию параметров зон деэскалации", — заявил Лавров.

Он отметил также, что согласование параметров этих зон продолжается. "Результаты этой работы будут вынесены на очередную встречу участников астанинского формата (по Сирии — ред.), которая должна состояться достаточно скоро", — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

В столице Казахстана прошло четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию — 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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