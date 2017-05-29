Путин: неизвестно, насколько Франция самостоятельна в сирийском вопросе

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Версальском дворце. 29 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Версальском дворце. 29 мая 2017

ВЕРСАЛЬ (Франция) 29 мая — РИА Новости. Россия не знает, насколько Франция самостоятельна в решении оперативных вопросов по Сирии, поскольку речь идет о договоренностях между членами возглавляемой США коалиции, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин.

"Насколько Франция самостоятельна в решении вопросов оперативного характера (по Сирии — ред.), это нам неизвестно, потому что это договоренности между союзниками (по международной коалиции — ред.), нас в это не посвящают", — сказал Путин по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

США вместе с союзниками с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против боевиков запрещенной в РФ и других странах террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) и оказывают помощь в этой борьбе вооруженным формированиям сирийской оппозиции. Коалиция под руководством США действует в Сирии без согласия законного правительства страны.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>