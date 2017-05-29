Макрон призвал найти инклюзивное политическое решение сирийской проблемы

ВЕРСАЛЬ (Франция), 29 мая — РИА Новости. Необходимо найти политическое решение в Сирии, которое было бы инклюзивным и восстановило бы мир в стране, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Есть воля, чтобы мы с течением времени нашли политическое решение, которое было бы инклюзивным, позволило бы искоренить терроризм и восстановить мир в стране", — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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