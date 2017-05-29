Более 450 боевиков покинули квартал Барзе в восточном Дамаске

ХОМС, 29 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Группа из 455 боевиков покинула квартал Барзе в Дамаске в рамках четвертого этапа по выводу вооруженных группировок, заявил СМИ губернатор провинции Дамаск Алаеддин Ибрагим.

"Закончен четвертый и последний этап по выводу боевиков из квартала Барзе в Дамаске. Вышли 1012 человек, включая 455 боевиков",- сказал губернатор.

В мае в восточном пригороде Дамаска завершился вывод террористов из соседнего с Барзе квартала Кабун, который считался одним из крупнейших оплотов террористов в восточном пригороде Дамаска.

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