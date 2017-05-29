Сирийская армия взяла под контроль трассу Дамаск-Пальмира

ПАЛЬМИРА, 29 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска Сирии при поддержке союзных сил вернули контроль над основной трассой Дамаск-Пальмира, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Террористы ИГ* отступили в сторону Сухне. Трасса Дамаск-Пальмира под контролем армии и союзных сил", — рассказал собеседник агентства.

Наступление продолжается к западу от города Пальмира. Бои с террористической группировкой "Исламское государство"* продолжаются в трех километрах от города Арак на трассе Пальмира — Дейр-эз-Зор. Террористы несут большие потери и отступают в сторону главного своего оплота в городе Сухне.

Всего с начала масштабной операции на востоке провинции Хомс правительственные войска зачистили от ИГ* более тысячи квадратных километров.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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