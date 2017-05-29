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Война в Сирии
Война в Сирии

Круговая порука: США решили "обезличить" виновных за гибель мирных жителей

15:1929.05.2017
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© РИА Новости / Рафаэль ДаминовПерейти в фотобанкРазрушенные здания в Мосуле. Март 2017 годаРазрушенные здания в Мосуле. Март 2017 года
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
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Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Партнеры США по коалиции против ИГ* несут ответственность за гибель не менее 80 мирных жителей в Ираке и Сирии, погибших от их авиаударов. При этом ни одному из 12 союзников Соединенных Штатов не придется публично брать на себя ответственность за участие в этих потерях, поскольку они договорились, что отныне все жертвы среди гражданского населения будут "записываться на общий счет" — без уточнения, какое именно государство допустило их гибель. Об этом сообщило издание Foreign Policy.

Саммит НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Дюжина американских партнеров за все время совершила в общей сложности около 4000 авиаударов, подавляющее большинство которых нанесли Великобритания, Франция, Австралия, Бельгия и Нидерланды. До сих пор они утверждали, что им принадлежит абсолютный рекорд по избеганию потерь среди мирного населения", — пишет журнал.

Однако расследование, проведенное этим изданием совместно с порталом Airwars, ведущим ежедневный мониторинг и оценку потерь среди гражданского населения в Ираке, Сирии и Ливии от ударов международной коалиции, опровергло это утверждение.

"Не виноватая я"

В докладе Центрального командования США, опубликованном 30 апреля, говорится, что до сих пор официально не было объявлено о 80 жертвах среди мирного населения, имевших место с августа 2014 года, когда коалиция начала наносить удары по формированиям ИГ* в Ираке и Сирии. Причина "неучтенки" — в том, что ни одно государство не брало на себя ответственность за их гибель. В документе содержится непрямой намек на то, что она возлагается на партнеров США.

Foreign Policy приводит высказывания ряда сотрудников Центрального командования, подтвердивших, что эти 80 мирных жителей стали жертвами бомбардировок, произведенных партнерами США. Сами Соединенные Штаты на сегодня признали свою вину в гибели 377 гражданских лиц, включая 105 убитых в Мосуле в нынешнем марте.

© РИА Новости / Рафаэль ДаминовПерейти в фотобанкДокументы жителей Мосула на одной из улиц города
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
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Документы жителей Мосула на одной из улиц города
Панорама Алеппо, Сирия. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
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Наиболее активный участник коалиции — Великобритания, которая с октября 2014-го нанесла более 1300 авиаударов в Ираке и Сирии. Только в 2016 году Airwars отметил 120 случаев, когда самолеты британских ВВС наносили удары, в результате которых гибли мирные жители. Почти все они были расследованы, виновные наказаны. Одиннадцать случаев Минобороны Соединенного Королевства считает "спорными". Что же касается британской доли в 80 неучтенных погибших, то Лондон категорически отрицает свою причастность к их убийству.

Власти Нидерландов ответили журналистам, что ведут расследование двух "несчастных случаев", повлекших гибель мирных людей на Ближнем Востоке, но от сообщения подробностей уклонились. Бельгийские военные просто отказались делиться информацией.

Подобным образом ведут себя все партнеры США по ближневосточной коалиции — никто из них не берет на себя ответственность за убийство этих 80 мирных граждан.

Прячась за спины

Мальчик с флагом Сирии в Алеппо. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
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С самого начала военной операции по 22 мая 2017 года силами коалиции без участия ВВС США было выполнено 4011 авиаударов в Ираке и 404 в Сирии. Более половины приходится на Францию и Великобританию, остальные удары в основном наносили Нидерланды, Дания, Бельгия и Австралия. Германия, к примеру, обеспечивает воздушную разведку, но сама не участвует в авиаударах.

Региональные партнеры — Иордания, ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн и Турция — в общей сложности нанесли около 150 ударов, то есть менее одного процента от общего их числа. "Ни одна из этих стран не ответила на вопросы о гибели мирных людей из подтвержденных 80 случаев", — пишет Foreign Policy.

В Центральном командовании США сообщили журналистам, что отныне в официальных отчетах статистика жертв среди гражданского населения будет общей и обезличенной — без указания страны, ответственной за них. Вместо названия государства — просто: "коалиция".

По всей видимости, там расценили, что так будет удобнее для всех. И для 12 партнеров Америки, которые упорно не хотят сознаваться в убийстве ни в чем не повинных людей. И для самих США, на совести которых львиная доля таких потерь, которые теперь также можно будет спрятать в общий котел круговой поруки.

© AP Photo / Hassan AmmarПоследствия авиаударов в сирийском городе Забадани. 18 мая 2017
© AP Photo / Hassan Ammar
Последствия авиаударов в сирийском городе Забадани. 18 мая 2017

Верхушка айсберга

За неполных три года страны коалиции (за исключением США) признались в убийстве 352 мирных жителей, включая "обезличенные" 80 жертв. Расследование, проведенное Foreign Policy и Airwars на основе постоянного мониторинга, показывает, что это лишь верхушка айсберга, и гражданские потери на порядок выше — по их минимальным оценкам, они составляют не менее 3500 погибших в результате бомбардировок.

Последние месяцы, по данным авторов расследования, стали рекордными по числу гражданских жертв в Ираке и Сирии. Только в апреле, согласно их подсчетам, были убиты от 283 до 366 мирных жителей. Однако почти все они не были включены в официальную отчетность, несмотря на то что продолжаются кровавые бои в Мосуле и Ракке.

Улицы города Алеппо, Сирия. Архивное фото
© AP Photo / Alexander Kots
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Буквально накануне сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на источник из числа местного населения сообщило, что в районе города Ракка при авиаударе международной коалиции во главе с США погибли 20 мирных жителей. По словам собеседника агентства, в субботу вечером, 27 мая, авиация нанесла удар по машине, которая везла граждан из Ракки. Международная коалиция это сообщение пока оставила без комментария.

"В том, что в боях против исламистов ИГ*, которые идут на последних оставшихся в руках боевиков городских улицах, гибнет большое число мирных жителей, никаких сомнений нет. Однако семьи, потерявшие близких людей, теперь теряют возможность когда-либо узнать, какая именно страна бомбила их и кто может нести за это ответственность", — завершает публикацию Foreign Policy.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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