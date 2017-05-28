На севере Сирии нашли захоронение жертв боевиков ИГ*

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Захоронение сотен жертв боевиков террористической группировки "Исламское государство"*обнаружено неподалеку от Табки в Сирии, передает в воскресенье курдское агентство Firat.

Очевидец сообщил агентству, что боевики ИГ обезглавливали своих жертв. "Банды ИГ совершили массовое убийство сотен мирных жителей во время оккупации Табки", — отметил он. Очевидцы также сообщили, что боевики ИГ убили несколько сотен сирийских военных во время взятия аэропорта города Табка, расположенного в провинции Ракка, контроль над которой сирийская армия потеряла в 2014 году.

Курдско-арабские отряды неправительственных "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили в середине мая сообщили о полном освобождении от террористов группировки ИГ города Табка и одноименной дамбы на реке Евфрат.

* Террористическая организация, запрещенная в России.