Сенатор призвал тщательно расследовать гибель мирных жителей в Ракке

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Гибель мирных жителей в сирийской Ракке должна быть так же тщательно расследована, как и теракт в Манчестере, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

Двадцать мирных жителей погибли в Сирии в районе города Ракка при авиаударе международной коалиции во главе с США, сообщило сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на источник из числа местного населения.

"Трагедия в Ракке должна быть столь же тщательно расследована, как и трагедия в Манчестере, с обязательным наказанием виновных", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Отметив, что произошедшее стало не первым случаем гибели мирных жителей в Сирии после авиаудара международной коалиции во главе с США, сенатор подчеркнул, что число погибших в этой трагедии примерно равно количеству жертв теракта в Манчестере.

"Для родных и близких погибших все равно, стала ли смерть всех этих людей результатом ошибки или намеренных действий террористов – и в том, и в другом случае смерть была насильственной", — считает он.

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