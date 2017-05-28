В САР число присоединившихся к перемирию населенных пунктов выросло до 1514

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Шесть соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий подписано за сутки в Сирии, общее число таких поселений увеличилось до 1514, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Уточняется, что подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Эт-Тера, Самья, Эль-Мазраа, Караха, Сахвет-Блата, Самма провинции Эс-Сувейда.
Согласно сообщению, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Отмечается, что количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 219.
Отмечается, что общий вес гуманитарного груза составил 4,8 тонны, гуманитарная помощь оказана 1524 людям. Всего проведено 1275 гуманитарных акций. В ходе гуманитарных акций за сутки российскими военными медиками оказана медицинская помощь 330 людям.
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