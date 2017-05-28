Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия за сутки зафиксировала девять нарушений режима прекращения огня, Турция — четыре, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — один, Дамаск – пять, Деръа – два и Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре нарушения, из них в провинциях: Дамаск – один, Деръа – три", — говорится в бюллетене.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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