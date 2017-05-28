Сирийская армия вернула контроль над 12 селениями в Алеппо

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Сирийская армия при поддержке ополченцев восстановила контроль над 12 селениями в восточной части провинции Алеппо, сообщает агентство САНА со ссылкой на военные источники.
Сирийской армии также удалось вернуть контроль над несколькими поселениями к юго-западу от Хомса.
Как сообщается, на освобожденных территориях инженерные подразделения работают над разминированием заложенных террористами бомб.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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