Сирийская армия вернула контроль над 12 селениями в Алеппо

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Сирийская армия при поддержке ополченцев восстановила контроль над 12 селениями в восточной части провинции Алеппо, сообщает агентство САНА со ссылкой на военные источники.

По информации источников, в ходе операции в провинции Алеппо армии удалось "восстановить безопасность и стабильность в селениях", а также ликвидировать боевиков террористической группировки ИГ*.

Сирийской армии также удалось вернуть контроль над несколькими поселениями к юго-западу от Хомса.

Как сообщается, на освобожденных территориях инженерные подразделения работают над разминированием заложенных террористами бомб.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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