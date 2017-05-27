МИД Сирии направил в ООН письма с требованием остановить действия коалиции

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. МИД Сирии направил письма в Совет безопасности ООН, в которых вновь призвал прекратить "незаконные действия международной коалиции под предводительством США" на территории страны, передает сирийское агентство САНА.

По информации агентства, в двух письмах, направленных генеральному секретарю и председателю СБ ООН, сирийское внешнеполитическое ведомство осудило пятничный авиаудар коалиции по жилому кварталу города Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, в котором погибли 35 мирных жителей.

Как сообщается, МИД Сирии призывает Совет безопасности воплотить в жизнь резолюции по территориальной целостности Сирии, а также остановить незаконные действия коалиции. Ведомство считает необходимым учитывать, что действия коалиции противоречат резолюция СБ ООН, международному и международному гуманитарному праву. Дамаск отмечает агрессивность действий коалиции, которая поддерживает тех, кто "хочет только убивать невинных сирийских граждан".

В письмах подчеркивается, что некоторые западные страны, являющиеся постоянными членами в Совбезе, оказывают влияние на совет при принятии решений по сирийскому кризису. Согласно заявлению МИД, "вводящие в заблуждение методы" таких стран, как Франция, Британия и США, являются главными причинами продолжения кризиса в Сирии, а политика региональных государств, среди которых Саудовская Аравия, Катар и Турция, способствуют эскалации и поддерживают терроризм, "тот самый терроризм, мишенью которого становятся и другие страны, пример — последний теракт в Манчестере".

США вместе с союзниками с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в России) и оказывают помощь в этой борьбе вооруженным формированиям сирийской оппозиции. Коалиция под руководством США действует в Сирии без согласия законного правительства страны.

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