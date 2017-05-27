Российские военные принимают меры, чтобы не допустить выход ИГ* из Ракки

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Группировка "Исламское государство"* договорилась с курдами о выходе боевиков из сирийского города Ракка в сторону Пальмиры, российские военные в Сирии приняли меры для предотвращения этого, сообщил РИА Новости источник в Минобороны РФ.
Он добавил, что после получения этих сведений, командование российской группировки войск в Сирии приняли меры для предотвращения выхода боевиков в южном направлении.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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