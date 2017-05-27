Российские военные принимают меры, чтобы не допустить выход ИГ* из Ракки

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Группировка "Исламское государство"* договорилась с курдами о выходе боевиков из сирийского города Ракка в сторону Пальмиры, российские военные в Сирии приняли меры для предотвращения этого, сообщил РИА Новости источник в Минобороны РФ.

"По информации, подтвержденной по нескольким независимым каналам, в Ракке между командованием курдских отрядов из состава так называемых "Сирийских демократических сил" и лидерами действующих в этом районе группировок ИГИЛ* достигнута договоренность об открытии для них безопасного "южного коридора". Террористам предоставлена возможность беспрепятственно покинуть город, при условии что они направятся в район Пальмиры", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что после получения этих сведений, командование российской группировки войск в Сирии приняли меры для предотвращения выхода боевиков в южном направлении.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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