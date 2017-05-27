Российские ВКС уничтожили более 120 членов ИГ*, направлявшихся в Пальмиру

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российская авиация уничтожила 32 пикапа и более 120 членов террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ), направлявшихся из сирийского города Ракка в сторону Пальмиры 25 мая, сообщил РИА Новости источник в Минобороны РФ.
Он добавил, что все попытки передвижения боевиков в сторону Пальмиры и наращивания там группировки будут жестко пресекаться.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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