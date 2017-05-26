В Сирии прошла акция "Бессмертный полк" в память о российских военных

ХОМС (Сирия), 26 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Патриотическую акцию "Бессмертный полк", участники которой несли портреты погибших в Сирии военнослужащих РФ, провели в городе Хомс члены российского клуба соотечественников, сообщила РИА Новости член клуба Галина Данилова.

"Мы 9 мая провели акцию "Георгиевская ленточка" на территории государственного университета Хомса, раздав около двух тысяч ленточек. 12 мая состоялся патриотический вечер, где наши дети рассказывали стихотворения о войне, а теперь мы провели акцию "Бессмертный полк" с портретами погибших российских военных в Сирии. Наши соотечественники хотели прийти с портретами своих родных, но ситуация здесь сложная, несколько дней назад был теракт и это помешало. Решили в полном формате отложить на следующий год", — сказала Данилова.

По словам российской жительницы Хомса, ассоциация в городе немногочисленна и в нее входят, как граждане РФ, так и Украины, Казахстана и сирийские граждане, проходившие обучение в странах бывшего Советского Союза.

Данилова отметила, что проведение акции поддержало руководство университета и помогло распечатать портреты российских военных. Сирийские студенты тоже позитивно откликнулись и поддержали акцию в память погибших россиян.

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