В США сообщили о ликвидации трех главарей ИГ* в Сирии и Ираке

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Три главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) ликвидированы в Сирии и Ираке в результате авиаударов коалиции во главе с США, говорится в заявлении Центрального командования США (CENTCOM), в зону ответственности которого входит Ближний Восток.

"Ликвидация трех главарей иностранного происхождения символизирует ослабление возможностей ИГ* в планировании и боевых возможностей группировки", — говорится в заявлении.

Сообщается, что один из ликвидированных главарей Мустафа Гунес (Mustafa Gunes), который занимался вербовкой и координацией зарубежных операций, был убит 27 апреля в результате авиудара в районе города Меядин в Сирии. 11 мая в том же районе был ликвидирован Абу Асим аль-Джазаери (Abu Asim al-Jazaeri), который также планировал операции группировки за рубежом и готовил новобранцев. Еще один главарь ИГ Абу-Хаттаб ар-Рави (Abu-Khattab al-Rawi) был убит 18 мая во время операции рядом с городом Эль-Кайм в Ираке.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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