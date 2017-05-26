На севере Сирии в ДТП погиб американский военнослужащий

ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Американский военнослужащий погиб в пятницу на севере Сирии, сообщил штаб международной коалиции под руководством США.

"Военнослужащий США умер от травм, которые он получил, когда его автомобиль перевернулся в Сирии 26 мая", — говорится в сообщении. Имя и ранг военнослужащего не названы.

США и ряд других стран проводят в Сирии операцию против запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", причем делают это без согласования с Сирийскими властями. США еще при президенте Бараке Обаме направили в Сирию сотни спецназовцев, которые занимаются в основном инструктажем лояльных США местных сил.

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