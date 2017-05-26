Путин обсудил с членами Совбеза операцию ВКС в Сирии

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 26 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 26 мая 2017

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил на оперативном совещании с членами Совета безопасности страны продолжающуюся операцию Воздушно-космических сил России в Сирии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В совещании участвовали спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин.

"В контексте международной проблематики затрагивалась тема продолжающейся операции ВКС РФ в Сирии", — сказал Песков.

Кроме того, обсуждались "текущие вопросы социально-экономической повестки дня".

"Состоялся также обмен мнениями по ряду других региональных проблем", — добавил пресс-секретарь.

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