Лавров заявил, что Россия будет содействовать отправке наблюдателей в Сирию

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Россия будет активно содействовать скорейшей отправке военных наблюдателей в зоны деэскалации в Сирии, вопрос о том, какие именно страны направят туда своих военных, будет обсуждаться с правительством САР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"О том, кто конкретно, какие конкретно страны будут приглашены направить своих военнослужащих, полицейских для обеспечения функции наблюдения и функции пропуска, эти консультации, конечно же, прежде всего, будут проводиться с правительством САР. По-иному не бывает, в ходе любых миротворческих действий главным является согласие принимающей стороны", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР, комментируя тему реализации инициативы создания зон деэскалации в САР.

Министр добавил, что "в этом контексте мы (РФ) будем активно содействовать тому, чтобы такие группы военных наблюдателей, военных полицейских были сформированы как можно скорее и в таком национальном составе, который, с одной стороны, поддерживается и согласовывается САР, а, с другой стороны, обеспечивает эффективное функционирование этих зон деэскалации".

В ходе международных переговоров в Астане 3-4 мая представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра.

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