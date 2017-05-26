Лавров заявил, что Россия будет содействовать отправке наблюдателей в Сирию

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Россия будет активно содействовать скорейшей отправке военных наблюдателей в зоны деэскалации в Сирии, вопрос о том, какие именно страны направят туда своих военных, будет обсуждаться с правительством САР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр добавил, что "в этом контексте мы (РФ) будем активно содействовать тому, чтобы такие группы военных наблюдателей, военных полицейских были сформированы как можно скорее и в таком национальном составе, который, с одной стороны, поддерживается и согласовывается САР, а, с другой стороны, обеспечивает эффективное функционирование этих зон деэскалации".
В ходе международных переговоров в Астане 3-4 мая представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра.
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