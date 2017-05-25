Иран против участия американских военных в охране зон деэскалации в Сирии

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Тегеран не согласится на участие американских военных в охране зон деэскалации в Сирии, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

"Нет", — сказал он в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос согласился бы Иран на участие американцев в охране зон деэскалации.

Шамхани подчеркнул, что "у Сирии есть правительство, и только оно может решать, кто имеет право присутствовать на их территории". "Американцев, поддерживающих терроризм и дестабилизирующих Сирию, сирийские власти у себя видеть не хотят", — пояснил он.

В ходе международных переговоров в Астане 3-4 мая представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра.