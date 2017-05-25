Россия призывает ОЗХО к полноценному расследованию инцидента в Хан-Шейхуне

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Дальнейшее уклонение от полноценного расследования инцидента в сирийском Хан-Шейхуне ставит под вопрос дееспособность Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС), а также совместного механизма ОЗХО-ООН (СМР) по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии, говорится в сообщении МИД РФ.
Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.
США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.
Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, с расследованием инцидента в Хан-Шейхуне складывается неприглядная картина.
Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, к сожалению, не проявляет в этом плане активности Миссия ОЗХО по установлению фактов применения химоружия, из раза в раз откладывающая поездку в Хан-Шейхун со ссылкой на неблагоприятные условия в сфере безопасности.
"А руководство Совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии еще только имеет в виду разработать план следственных действий, в котором будет определено, какие места следует посетить, кого опросить и какие документы затребовать", — говорится в сообщении.
"Дальнейшее уклонение от полноценного расследования поставит под вопрос дееспособность СМР и МУФС и, соответственно, целесообразность их дальнейшего существования", — подчеркнули в МИД РФ.
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