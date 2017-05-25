Россия призывает ОЗХО к полноценному расследованию инцидента в Хан-Шейхуне

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Дальнейшее уклонение от полноценного расследования инцидента в сирийском Хан-Шейхуне ставит под вопрос дееспособность Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС), а также совместного механизма ОЗХО-ООН (СМР) по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии, говорится в сообщении МИД РФ.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, с расследованием инцидента в Хан-Шейхуне складывается неприглядная картина.

"По прошествии почти двух месяцев с момента химинцидента никто, похоже, не торопится выезжать в Хан-Шейхун для проверки всех обстоятельств столь резонансного дела. Более того, западники исключают даже саму возможность посещения авиабазы "Шайрат", где по их же утверждениям якобы хранился использованный в Хан-Шейхуне зарин", — говорится в документе.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, к сожалению, не проявляет в этом плане активности Миссия ОЗХО по установлению фактов применения химоружия, из раза в раз откладывающая поездку в Хан-Шейхун со ссылкой на неблагоприятные условия в сфере безопасности.

"А руководство Совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии еще только имеет в виду разработать план следственных действий, в котором будет определено, какие места следует посетить, кого опросить и какие документы затребовать", — говорится в сообщении.

В этой связи МИД РФ требует от руководства СМР и Технического секретариата ОЗХО предпринять неотложные меры для исправления сложившейся ситуации, безотлагательно направить в Хан-Шейхун и на "Шайрат" своих специалистов, обеспечить всестороннее и беспристрастное изучение всех обстоятельств этого дела.

"Дальнейшее уклонение от полноценного расследования поставит под вопрос дееспособность СМР и МУФС и, соответственно, целесообразность их дальнейшего существования", — подчеркнули в МИД РФ.

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