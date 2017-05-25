Сирийская армия вернула контроль над заводом к юго-западу от Пальмиры

ХОМС, 25 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийская армия при поддержке союзных сил выбила террористов группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) с территории завода фосфата, расположенного юго-западней Пальмиры, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Сирийская армия отбила у ИГ *фосфатный завод в районе Сувван. После ожесточенных боев террористы оставили стратегический объект, понеся потери", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, на место прибыли саперы и приступили к разминированию и ликвидации взрывных устройств, установленных террористами.

В среду правительственные войска выбили боевиков ИГ* с территории части ракетных войск к югу от Пальмиры, а также вернули контроль над несколькими поселениями близь города Эль-Карьятейн.

По данным местных СМИ, с начала наступательной операции на востоке провинции Хомс на отрезке от западного Каламуна до юга Пальмиры сирийским войскам и союзным силам удалось зачистить от ИГ* более тысячи квадратных километров территории.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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