В МККК призвали не увязывать гумпомощь с урегулированием в Сирии

ЖЕНЕВА, 25 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Президент Международного комитета Красного Креста Питер Маурер призвал не увязывать доставку гуманитарной помощи в Сирию с политическим урегулированием конфликта. Об этом он заявил по итогам своего визита в Сирию.

"Гуманитарная помощь должна быть отделена от политического процесса, а сам процесс не должен застилать глаза мирового сообщества на страдания жителей Сирии", — сказал он.

Маурер отметил, что во время визита в Сирии встретился с представителями властей страны, с которыми обсудил гуманитарные нужды жителей.

"Я подчеркнул мое желание еще больше расширить регулярный доступ МККК к мирным жителям и заключённым. Я также отметил, насколько критично, чтобы все стороны конфликта облегчали нашу работу на земле, предоставляя быстрый и беспрепятственный доступ", — отметил он.

Глава МККК также сообщил, что благодаря сотрудничеству МККК со всеми сторонами, с начала года удалось осуществить 19 трансграничных операций. Однако нужды жителей Сирии все еще велики, и останутся таковыми даже после урегулирования конфликта.

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