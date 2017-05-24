В США заявили о перехвате самолета коалиции российской авиацией в Сирии

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Командующий ВВС Центрального командования США (CENTCOM) генерал-лейтенант Джеффри Харригиан заявил о том, что российский самолет в Сирии выполнил перехват самолета-заправщика коалиции во главе с США.

"Это был истребитель, который взаимодействовал с одним из наших (самолетов) заправщиков… Не помню, был ли это Су-30 или Су-35", — сказал Харригиан на брифинге в среду, не уточнив, где именно и когда произошел инцидент.

"Это был перехват, который я бы охарактеризовал как непрофессиональный. Мы обсудили это с ними (РФ – ред.) и они потом признали это", — добавил генерал.

Военные США традиционно называют опасное, по их мнению, сближение самолетов "непрофессиональным и небезопасным".

Однако в целом, по его словам, никаких других инцидентов между военными зафиксировано не было.

"Они (РФ) придерживаются того, о чем мы их просили, отвечают на наши запросы", — добавил Харригиан, имея в виду контакты в рамках меморандума между США и РФ о предотвращении конфликтов в Сирии.

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