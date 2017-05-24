Путин лично наградил спецназовцев, сдерживавших атаку боевиков в Сирии

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин исполнил свое обещание и лично наградил российских спецназовцев, которые в течение двух дней сдерживали атаку боевиков в Сирии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Глава государства в среду, как и обещал, лично наградил российских спецназовцев, совершивших подвиг в Сирии, в провинции Алеппо", — сказал Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что российские спецназовцы в течение двух дней прикрывали участок фронта, отбивая атаки многочисленных групп боевиков.

Он также рассказал, что "из-за возникшей несогласованности сирийские войска на этом участке отступили, оставив на передовой наших военных".

Десятого мая российские телеканалы "Первый канал" и "Россия-24" сообщили, что 16 российских офицеров из Сил специальных операций вышли на передовой рубеж в провинции Алеппо, чтобы передать координаты целей для наведения авиации. Там их атаковали боевики. Военных обстреливали из установок "Град", артиллерии, минометов и танка. Офицеры решили принять бой и почти двое суток сдерживали натиск трех сотен боевиков. Им удалось уничтожить танк противника, две боевые машины пехоты и начиненный взрывчаткой автомобиль с террористом-смертником. Боевики отступили, российским военным потерь удалось избежать. По данным командира российской группы, их атаковали террористы организации "Джебхат ан-Нусра". Он обратил внимание на серьезную экипировку террористов, у которых, в том числе, нашли зарубежные медпрепараты.

Все отличившиеся в бою в провинции Алеппо военнослужащие были представлены к высоким государственным наградам, а командир группы — к званию Героя России.

"Первый канал" показал в эфире представление Минобороны президенту России о наградах для офицеров, на документе Путин написал: "Согласен. Вручу лично".

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