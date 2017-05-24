Сирийская армия выбила ИГ* с территории части ракетных войск под Пальмирой

ХОМС, 24 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска Сирии при поддержке союзных сил вернули контроль над частью ракетных войск к югу от Пальмиры и освободили от террористов ряд поселений близ города Эль-Карьятейн на юго-востоке провинции Хомс, сообщил РИА Новости источник на месте.

"Армия продолжает успешно наступать в юго-восточной части провинции Хомс к югу и юго-востоку от Пальмиры. Сегодня удалось вернуть контроль над рядом поселений близь Эль-Карьятейн (102 километра от Пальмиры) и территорию части ракетных войск", — рассказал собеседник агентства.

По данным источника, террористы из группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) несут большие потери при отступлении, однако пытаются проводить контратаки при любом удобном случае.

Тем временем, с другой стороны от Пальмиры сирийские войска вплотную приблизились к городу Арак, расположенному в 30 километрах к северу-западу от Пальмиры.

По данным ливанского телеканала "Аль-Маядин", сирийская армия зачистила от ИГ* 350 квадратных километров к югу от Пальмиры.

В начале мая сирийским военным в ходе масштабной операции удалось освободить десять населенных пунктов и нефтяное хранилище в восточной части провинции Хомс. В конце апреля правительственные войска вернули контроль над одним из крупнейших газовых месторождений в Сирии — Шаэр.

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* Террористическая организация, запрещенная в России.