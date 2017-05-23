Иран нельзя исключать из урегулирования сирийского конфликта, заявил Лавров

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Иран нельзя исключать из международного процесса по урегулированию сирийского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Напомню, что Международная группа поддержки Сирии, которая была пару лет назад создана, основывается именно на принципе инклюзивности, на принципе вовлечения всех внешних игроков. И Иран — ядро этой группы", — сказал он.

По словам Лаврова, "астанинский процесс основывается на принципе инклюзивности, учитывая, что Россия, Турция и Иран выступили с инициативой прямого межсирийского диалога с участием правительства и вооруженной оппозиции". "В этой тройке Турция выступает представителем и ряда арабских государств Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, включая Катар", — отметил глава МИД РФ.

Он подчеркнул, что переговоры в Астане и перемирие в Сирии, которое было достигнуто в конце прошлого года, "было одобрено в Совете Безопасности ООН", что "достаточно наглядно показывает отношение международного сообщества к этой ситуации".

"Проблемы Сирии не решить, если продвигать подходы, которые не объединяют, а раскалывают, тем более раскалывают вольно или невольно по конфессиональному признаку, в том числе, внутри тех течений, которые существуют в мировой религии ислама", — сказал Лавров.

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