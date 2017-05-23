Два человека погибли, 40 пострадали при взрыве автомобиля в Хомсе

ДАМАСК, 23 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Жертвами теракта в квартале Аз-Захра в сирийском городе Хомс стали два мирных жителя, 40 человек получили ранения, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

Заминированный автомобиль взорвался во вторник у здания энергокомпании в квартале Аз-Захра.

"По предварительным данным, которые мы получили, два человека погибли и 40 ранены в результате теракта в Хомсе", — рассказал собеседник агентства.

Между тем в южном пригороде Дамаска сирийские военнослужащие уничтожили автомобиль со смертником на подъезде к КПП на въезде в квартал Сейида-Зейнаб. Еще одну машину удалось задержать до того, как террористы успели привести в действие взрывное устройство.

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