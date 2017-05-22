Де Мистура положительно оценил работу зон деэскалации в Сирии

ООН, 22 мая — РИА Новости. Установление зон деэскалации в отдельных районах Сирии привело к "немедленным и значительным" переменам ситуации для мирных жителей к лучшему, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан Де Мистура в понедельник.

На заседании Совета Безопасности ООН он сообщил о получении докладов "о значительном снижении насилия, включая воздушные бомбардировки, в большинстве областей". "Те, с кем связалась ООН на местах, в частности в Идлибе, описывали немедленные и значительные перемены: чистое небо, возвращающиеся к жизни районы, включая функционирующие рынки", — сказал Де Мистура, выступая по видеосвязи.

Однако он отметил, что "несмотря на режим прекращения огня в стране, объявленный в прошлом декабре, и созданные зоны деэскалации, мы получали сообщения о продолжающихся боях и даже воздушных бомбардировках между правительством и вооруженными группами оппозиции в некоторых областях, таких как Хама, Хомс, Дамаск".

В минувшее воскресенье Хомс покинула последняя группа боевиков и члены их семей, после чего третий по величине город Сирии полностью перешел под контроль правительственных сил.

В ходе международных переговоров в Астане 3-4 мая представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра.

Де Мистура также заявил о готовности ООН "предоставить экспертную поддержку" по работе зон деэскалации. "Наша цель — не просто деэскалация, но и установление общенационального прекращения огня. Поэтому у нас есть общие интересы в том, чтобы ни одна из сторон конфликта не воспользовалась какими либо неоднозначными моментами в меморандуме", — заверил он.

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