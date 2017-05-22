Де Мистура положительно оценил работу зон деэскалации в Сирии

ООН, 22 мая — РИА Новости. Установление зон деэскалации в отдельных районах Сирии привело к "немедленным и значительным" переменам ситуации для мирных жителей к лучшему, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан Де Мистура в понедельник.
Однако он отметил, что "несмотря на режим прекращения огня в стране, объявленный в прошлом декабре, и созданные зоны деэскалации, мы получали сообщения о продолжающихся боях и даже воздушных бомбардировках между правительством и вооруженными группами оппозиции в некоторых областях, таких как Хама, Хомс, Дамаск".
В минувшее воскресенье Хомс покинула последняя группа боевиков и члены их семей, после чего третий по величине город Сирии полностью перешел под контроль правительственных сил.
Де Мистура также заявил о готовности ООН "предоставить экспертную поддержку" по работе зон деэскалации. "Наша цель — не просто деэскалация, но и установление общенационального прекращения огня. Поэтому у нас есть общие интересы в том, чтобы ни одна из сторон конфликта не воспользовалась какими либо неоднозначными моментами в меморандуме", — заверил он.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>