Дамаск готов усилить взаимодействие с МККК для помощи мирным гражданам

ХОМС, 22 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Руководство Сирии готово усилить взаимодействие с Международным комитетом Красного Креста и предоставить все необходимые условия представительству в Дамаске для более эффективной работы, заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем на встрече с президентом МККК Петером Маурером.
Маурер в свою очередь поблагодарил сирийское руководство за сотрудничество с МККК и за большие усилия, предпринимаемые для доставки гуманитарной помощи и обеспечения сирийских граждан основными необходимыми для жизни вещами. Президент МККК также отметил необходимость развития сотрудничества и выполнения гуманитарных программ.
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