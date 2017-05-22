Дамаск готов усилить взаимодействие с МККК для помощи мирным гражданам

ХОМС, 22 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Руководство Сирии готово усилить взаимодействие с Международным комитетом Красного Креста и предоставить все необходимые условия представительству в Дамаске для более эффективной работы, заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем на встрече с президентом МККК Петером Маурером.

"Руководство Сирии высоко ценит усилия, предпринимаемые МККК в содействии с сирийским Красным Полумесяцем в рамках предоставления сирийцам предметов первой необходимости. Сирийское правительство выражает готовность к увеличению сотрудничества с МККК и предоставлению его представительству в Дамаске всех необходимых условий для работы, так как комитет чтит человеческие ценности, предоставляя свои услуги и абстрагируясь от личных политических проектов ряда государств", — цитирует слова Муаллема сирийское национальное агентство САНА

Маурер в свою очередь поблагодарил сирийское руководство за сотрудничество с МККК и за большие усилия, предпринимаемые для доставки гуманитарной помощи и обеспечения сирийских граждан основными необходимыми для жизни вещами. Президент МККК также отметил необходимость развития сотрудничества и выполнения гуманитарных программ.

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