Востоковед отметил заслугу России в освобождении Хомса

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Освобождение от боевиков сирийского города Хомс — стратегически важного промышленного центра страны — является значительной победой армии САР, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, в то же время отметив, что во многом заслуга в достижении этой договоренности принадлежит РФ.

В воскресенье Хомс покинула последняя группа боевиков и члены их семей, после чего третий по величине город Сирии полностью перешел под контроль правительственных сил.

Эксперт считает освобождение Хомса "значительной победой сирийской правительственной армии", поскольку этот населенный пункт является одним из промышленных центров страны и стратегически важным районом. В то же время он отметил, что заслуга в том, что "боевики сложили оружие, во многом принадлежит российским военным, которые там находились и которые содействовали этой договоренности".

Что касается влияния освобождения Хомса на перспективы сирийского урегулирования, Долгов пояснил, что конфликт в стране в настоящее время "вошел в вялотекущую стадию". "С одной стороны, заключены соглашения о создании зон деэскалации, в которых не должны проходить боевые действия. С другой стороны, мы видим прямые нарушения этих соглашений. США действуют так, как им выгодно, нарушают эти соглашения. Такие действия не способствуют решению сирийского конфликта", — сказал востоковед, говоря об авиаударе Соединенных Штатов в районе Ат-Танфа на юге Сирии. В любом случае, продвижение в урегулировании ситуации в Сирии, по словам Долгова, "все-таки есть".

Коалиция во главе с США в четверг вечером нанесла авиаудар по проправительственным силам в районе Ат-Танфа на юге Сирии. Командование "на земле" посчитало действия этих отрядов "угрожающими силам коалиции". В Пентагоне сообщили, что удар был нанесен по колонне, которая вошла в "зону предотвращения конфликтов", где находились вооруженные формирования, поддерживаемые США. Коалиция включила эту атаку в перечень ударов по группировке "Исламское государство" *. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил журналистам, что хотя, по ее данным, авиаудар был не по сирийским военным, но Россия в любом случае считает такие действия нарушением международного права.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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