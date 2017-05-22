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Война в Сирии
Война в Сирии

Востоковед отметил заслугу России в освобождении Хомса

Сюжет:
Освобождение Хомса (9)
14:4422.05.2017
(обновлено: 14:48 22.05.2017)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкПоследний этап вывода боевиков из квартала Аль-Ваэр в городе ХомсПоследний этап вывода боевиков из квартала Аль-Ваэр в городе Хомс
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Освобождение от боевиков сирийского города Хомс — стратегически важного промышленного центра страны — является значительной победой армии САР, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, в то же время отметив, что во многом заслуга в достижении этой договоренности принадлежит РФ.

Последний этап вывода боевиков из квартала Аль-Ваэр в городе Хомс. 21 мая 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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В Совфеде рассказали о значении освобождения Хомса
В воскресенье Хомс покинула последняя группа боевиков и члены их семей, после чего третий по величине город Сирии полностью перешел под контроль правительственных сил.

Эксперт считает освобождение Хомса "значительной победой сирийской правительственной армии", поскольку этот населенный пункт является одним из промышленных центров страны и стратегически важным районом. В то же время он отметил, что заслуга в том, что "боевики сложили оружие, во многом принадлежит российским военным, которые там находились и которые содействовали этой договоренности".

Последний этап вывода боевиков из квартала Аль-Ваэр в городе Хомс. 21 мая 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Эксперт считает освобождение Хомса успехом сирийской армии
Что касается влияния освобождения Хомса на перспективы сирийского урегулирования, Долгов пояснил, что конфликт в стране в настоящее время "вошел в вялотекущую стадию". "С одной стороны, заключены соглашения о создании зон деэскалации, в которых не должны проходить боевые действия. С другой стороны, мы видим прямые нарушения этих соглашений. США действуют так, как им выгодно, нарушают эти соглашения. Такие действия не способствуют решению сирийского конфликта", — сказал востоковед, говоря об авиаударе Соединенных Штатов в районе Ат-Танфа на юге Сирии. В любом случае, продвижение в урегулировании ситуации в Сирии, по словам Долгова, "все-таки есть".

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
В МИД рассказали, кто стал объектом удара коалиции США в сирийском Ат-Танфе
Коалиция во главе с США в четверг вечером нанесла авиаудар по проправительственным силам в районе Ат-Танфа на юге Сирии. Командование "на земле" посчитало действия этих отрядов "угрожающими силам коалиции". В Пентагоне сообщили, что удар был нанесен по колонне, которая вошла в "зону предотвращения конфликтов", где находились вооруженные формирования, поддерживаемые США. Коалиция включила эту атаку в перечень ударов по группировке "Исламское государство"*. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил журналистам, что хотя, по ее данным, авиаудар был не по сирийским военным, но Россия в любом случае считает такие действия нарушением международного права.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
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