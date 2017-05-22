Коротченко: освобождение Хомса говорит о правильной тактике сирийских войск

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Освобождение сирийского Хомса от боевиков показывает правильность стратегии, выбранной правительственными войсками САР, считает российской военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Переход Хомса под контроль сирийской армии означает, что тактика сирийских правительственных войск остается правильной", — сказал Коротченко, уточнив, что армия "где необходимо" использует либо методы вооруженной борьбы, либо договоренности.
По его словам, переход Хомса под контроль правительственных сил подтверждает тенденции на изменение ситуации в Сирии. "Параллельно с этим, мы видим усилия сирийского правительства по налаживанию мирного диалога как в астанинском формате, так и по поддержанию режима деятельности зон деэскалации. В целом, важный этап, но, очевидно, не последний,… чтобы жизнь в Сирии перешла в мирное русло", — добавил эксперт.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>