Коротченко: освобождение Хомса говорит о правильной тактике сирийских войск

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Освобождение сирийского Хомса от боевиков показывает правильность стратегии, выбранной правительственными войсками САР, считает российской военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

В воскресенье Хомс покинула последняя группа боевиков и члены их семей, после чего третий по величине город Сирии полностью перешел под контроль правительственных сил.

"Переход Хомса под контроль сирийской армии означает, что тактика сирийских правительственных войск остается правильной", — сказал Коротченко, уточнив, что армия "где необходимо" использует либо методы вооруженной борьбы, либо договоренности.

По его словам, переход Хомса под контроль правительственных сил подтверждает тенденции на изменение ситуации в Сирии. "Параллельно с этим, мы видим усилия сирийского правительства по налаживанию мирного диалога как в астанинском формате, так и по поддержанию режима деятельности зон деэскалации. В целом, важный этап, но, очевидно, не последний,… чтобы жизнь в Сирии перешла в мирное русло", — добавил эксперт.

При этом Коротченко считает, что реакция США на освобождение Хомса будет спокойной, поскольку в данных районах нет групп американского спецназа. "Силовая реакция США может быть только там, где на территории Сирии действуют группы американского спецназа, это в основном приграничные районы с Иорданией, поэтому реакция будет спокойная", — сказал эксперт.

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