В Госдуме высоко оценили освобождение Хомса от террористов

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Полное освобождение сирийского Хомса от террористов свидетельствует о том, что дееспособность правительства президента САР Башара Асада не только сохранена, но и приносит результаты, считает глава комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов.
В воскресенье Хомс покинула последняя группа боевиков и члены их семей, после чего третий по величине город Сирии полностью перешел под контроль правительственных сил.
Он подчеркнул, что у правительственных сил САР "сохранено чувство ответственности и способность, самое главное, восстанавливать государство на тех территориях, которые были ранее неподконтрольны".
При этом, по словам депутата, недавние встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом Дональдом Трампом "обнадеживают, что все-таки удастся за столом переговоров создать единую международную силу, которая приведет к завершению кровопролитных событий на территории этого государства (Сирии)".
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