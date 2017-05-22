В Госдуме высоко оценили освобождение Хомса от террористов

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Полное освобождение сирийского Хомса от террористов свидетельствует о том, что дееспособность правительства президента САР Башара Асада не только сохранена, но и приносит результаты, считает глава комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов.

В воскресенье Хомс покинула последняя группа боевиков и члены их семей, после чего третий по величине город Сирии полностью перешел под контроль правительственных сил.

"Хомс – это один из знаковых городов этого государства. И несмотря на все проблемы с недопониманием, которые есть со стороны коалиции стран НАТО с одной стороны,… (полное освобождение Хомса) показывает, что дееспособность правительства Асада не только сохранена, но она еще приносит результаты", — сказал РИА Новости Шаманов.

Он подчеркнул, что у правительственных сил САР "сохранено чувство ответственности и способность, самое главное, восстанавливать государство на тех территориях, которые были ранее неподконтрольны".

При этом, по словам депутата, недавние встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом Дональдом Трампом "обнадеживают, что все-таки удастся за столом переговоров создать единую международную силу, которая приведет к завершению кровопролитных событий на территории этого государства (Сирии)".

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