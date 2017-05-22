Рябков: никто не ставит меморандум о зонах деэскалации в Сирии под сомнение

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕМОРАНДУМА О ЗОНАХ ДЕЭСКАЛАЦИИ В СИРИИ НЕ НАХОДИТСЯ ПОД ВОПРОСОМ, НИКТО НЕ СТАВИТ ДОКУМЕНТ ПОД СОМНЕНИЕ — РЯБКОВ

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