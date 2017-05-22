В МИД назвали удар коалиции США в Сирии нарушением международного права

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Москва выяснила, что удар коалиции во главе с США в Ат-Танфе был не по сирийским военным, но РФ в любом случае считает такие действия нарушением международного права, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
По его словам позиция Москвы состоит в том, что "в очередной раз американская сторона грубо нарушила нормы международного права и осуществила применение силы в отношении суверенного государства без просьбы со стороны законного правительства этой страны".
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>