В МИД назвали удар коалиции США в Сирии нарушением международного права

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Москва выяснила, что удар коалиции во главе с США в Ат-Танфе был не по сирийским военным, но РФ в любом случае считает такие действия нарушением международного права, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"Военные РФ и США находились в контакте и так называемый "деконфликтинг" как концепция продолжает работать. Речь в любом случае шла не о сирийских правительственных силах, но это не отменяет и никак не влияет на нашу принципиальную оценку произошедшего", — заявил Рябков.

По его словам позиция Москвы состоит в том, что "в очередной раз американская сторона грубо нарушила нормы международного права и осуществила применение силы в отношении суверенного государства без просьбы со стороны законного правительства этой страны".

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