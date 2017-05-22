В провинции Алеппо возобновили работу более 15 тысяч предприятий

АЛЕППО (Сирия), 22 мая — РИА Новости. Более 15 тысяч из 60 тысяч предприятий малого бизнеса, работавших в сирийской провинции Алеппо до начала боевых действий, возобновили свою работу, сообщил журналистам председатель промышленной палаты провинции Фарес Аль-Шхаби.

"Власти стараются либо субсидировать малый бизнес, либо давать беспроцентные кредиты предпринимателям. В результате в настоящее время, что называется, с нуля в провинции работают уже 15 тысяч малых предприятий", — сказал Аль-Шхаби, добавив, что среди послаблений для бизнесменов, в частности — налоговые каникулы на срок, который их предприятия простаивали во время оккупации боевиками.

Он напомнил, что с начала активных боевых действий в Алеппо в 2012 году вплоть до ноября 2016 года, боевики разрушили практически все объекты малого бизнеса, переоборудовав оставшиеся в мини-заводы по производству оружия, взрывчатых веществ, мин и кустарных ракет.

Возродить частные предприятия, доля которых в Сирии традиционно превышает 90%, — основная экономическая задача местных властей, и для этого создаются все необходимые условия — в кратчайшие сроки проводятся линии энергоснабжения, предоставляется топливо для генераторов, где ЛЭП пока отсутствуют, отметил он.

Председатель промышленной палаты провинции Алеппо уверен, что стремительное возрождение малого бизнеса было бы невозможно без оперативной работы российских саперов, которые в кратчайшие сроки разминировали многочисленные небольшие цеха, предоставив предпринимателям условия для безопасной работы.

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