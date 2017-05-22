В провинции Алеппо возобновили работу более 15 тысяч предприятий

АЛЕППО (Сирия), 22 мая — РИА Новости. Более 15 тысяч из 60 тысяч предприятий малого бизнеса, работавших в сирийской провинции Алеппо до начала боевых действий, возобновили свою работу, сообщил журналистам председатель промышленной палаты провинции Фарес Аль-Шхаби.
"Власти стараются либо субсидировать малый бизнес, либо давать беспроцентные кредиты предпринимателям. В результате в настоящее время, что называется, с нуля в провинции работают уже 15 тысяч малых предприятий", — сказал Аль-Шхаби, добавив, что среди послаблений для бизнесменов, в частности — налоговые каникулы на срок, который их предприятия простаивали во время оккупации боевиками.
Он напомнил, что с начала активных боевых действий в Алеппо в 2012 году вплоть до ноября 2016 года, боевики разрушили практически все объекты малого бизнеса, переоборудовав оставшиеся в мини-заводы по производству оружия, взрывчатых веществ, мин и кустарных ракет.
Возродить частные предприятия, доля которых в Сирии традиционно превышает 90%, — основная экономическая задача местных властей, и для этого создаются все необходимые условия — в кратчайшие сроки проводятся линии энергоснабжения, предоставляется топливо для генераторов, где ЛЭП пока отсутствуют, отметил он.
Председатель промышленной палаты провинции Алеппо уверен, что стремительное возрождение малого бизнеса было бы невозможно без оперативной работы российских саперов, которые в кратчайшие сроки разминировали многочисленные небольшие цеха, предоставив предпринимателям условия для безопасной работы.
Российские военнослужащие международного противоминного центра практически круглосуточно работают над разминированием домов, улиц и социально значимых объектов в восточном Алеппо.
Для сплошной очистки местности за пределами плотной городской застройки российскими военными применяются аэромобильные многофункциональные робототехнические комплексы разминирования "Уран-6".
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПо данным на конец января, специалистами Международного противоминного центра ВС РФ в Алеппо разминировано более 200 социально значимых объектов, 3210 зданий на территории более двух тысяч гектаров, 709 километров дорог, было обезврежено почти 30 тысяч взрывоопасных предметов.
По данным на конец января, специалистами Международного противоминного центра ВС РФ в Алеппо разминировано более 200 социально значимых объектов, 3210 зданий на территории более двух тысяч гектаров, 709 километров дорог, было обезврежено почти 30 тысяч взрывоопасных предметов.
Договоренности о присоединении к процессу примирения были подписаны с главами более тысячи населенных пунктов провинции. Это позволяет восстанавливать разрушенные в ходе военных действий дороги и объекты инфраструктуры.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВ Генштабе ВС России отмечают, что действующие в Сирии террористические группировки стали чаще использовать изощренные способы минирования, поэтому стоящие перед российскими саперами задачи сейчас в разы сложнее, чем были, например, в Афганистане.
В Генштабе ВС России отмечают, что действующие в Сирии террористические группировки стали чаще использовать изощренные способы минирования, поэтому стоящие перед российскими саперами задачи сейчас в разы сложнее, чем были, например, в Афганистане.
По оценке российских военных, масштабы минирования Алеппо очень велики, поэтому противоминный центр не раз призывал ООН и другие международные организации к сотрудничеству с РФ в осуществлении задачи по разминированию города.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкОднако спустя месяц после освобождения Алеппо Служба Организации Объединенных Наций по вопросам разминирования и Женевский международный центр гуманитарного разминирования не предложили ни жителям города, ни российским военным никакой помощи.
Однако спустя месяц после освобождения Алеппо Служба Организации Объединенных Наций по вопросам разминирования и Женевский международный центр гуманитарного разминирования не предложили ни жителям города, ни российским военным никакой помощи.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанк"Пока основную помощь жители Алеппо продолжают получать от российского Центра по примирению враждующих сторон, Международного комитета Красного Креста и сирийского общества Красного Полумесяца", - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Пока основную помощь жители Алеппо продолжают получать от российского Центра по примирению враждующих сторон, Международного комитета Красного Креста и сирийского общества Красного Полумесяца", - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
© РИА Новости / Министерство обороны РФВ конце января в Сирии российские саперы обнаружили склад с противопехотными минами направленного действия и противотанковыми минами кумулятивного действия.
В конце января в Сирии российские саперы обнаружили склад с противопехотными минами направленного действия и противотанковыми минами кумулятивного действия.
Все мины, лежащие на складе, были заводского изготовления и хорошего качества. По словам руководителя международного противоминного центра, это является свидетельством того, что в Сирии велась минная война.
Российские военные инженеры Международного противоминного центра в общевойсковых комплектах разминирования ОВР-2 работают в жилых кварталах сирийского города.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВ Алеппо 31 января был открыт филиал международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации. Он позволит обучить лучших сирийских военнослужащих, которые затем будут участвовать в разминировании освобожденных территорий.
В Алеппо 31 января был открыт филиал международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации. Он позволит обучить лучших сирийских военнослужащих, которые затем будут участвовать в разминировании освобожденных территорий.
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