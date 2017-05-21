Из Хомса вышла последняя группа боевиков

Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс

Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс

ДАМАСК, 21 мая — РИА Новости. Вывод боевиков из сирийского Хомса полностью завершен, последний автобус покинул квартал Аль-Ваэр в воскресенье, сообщил РИА Новости местный источник.

Как отметил источник, последний автобус с представителями вооруженных формирований уехал на север страны в Идлиб, и теперь город Хомс находится под полным контролем правительственных сил.

Как сообщал с места событий корреспондент РИА Новости, одиннадцатый этап вывода боевиков начался в субботу. Губернатор Хомса Талал Барази ожидал, что всего город покинут более 2,5 тысячи боевиков и членов их семей.

Губернатор отметил, что процесс вывода боевиков проходит под наблюдением российской военной полиции, сотрудников министерства внутренних дел Сирии и представителей Красного полумесяца.

За предыдущие десять этапов Аль-Ваэр покинули около 17 тысяч человек, включая более трех с половиной тысяч боевиков. После полного окончания вывода вооруженных групп из Аль-Ваэр Хомс присоединился к числу городов, полностью контролируемых правительственными войсками САР, как Алеппо в декабре 2016 года.

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