В Идлибе прогремел взрыв, погибли 45 человек

ДАМАСК, 21 мая — РИА Новости. Не менее 45 человек погибли и около 30 пострадали при взрыве вблизи штаб-квартиры вооруженной группировки "Ахрар аш-Шам" в северной сирийской провинции Идлиб, сообщил РИА Новости местный источник.

"Ахрар аш-Шам" является одной из крупнейших исламистских группировок сирийской оппозиции и базируется в провинции Идлиб.

"Сорок пять человек погибли, еще 30 ранены при взрыве, целью которого стал штаб "Бригады мучеников ислама", относящейся к "Ахрар аш-Шам", в Серакабе в восточном пригороде Идлиба", — заявил источник.

Он не уточнил, есть ли среди жертв мирные жители или потери понесла только группировка. По словам источника, среди погибших — один из командиров "Ахрар аш-Шам".

Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял, но в самой группировке заявили, что за атакой стоит террорист ИГ*, который, по их версии, сначала оставил рядом со штабом заминированный мотоцикл, а потом прошел внутрь и подорвал его одновременно с закрепленной на теле взрывчаткой.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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