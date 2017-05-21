WP: Пентагон тратит на оппозицию Сирии деньги из бюджета на закупку топлива

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Чиновники Пентагона завышали смету на закупку топлива, а излишки средств тратили на подготовку сирийской оппозиции и операцию в Афганистане, пишет издание Washington Post со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении газеты.

По данным издания, с 2015 года из средств, полученных благодаря заведомо завышенным бюджетным запросам, на тренировку оппозиционных сил в Сирии пошли 80 миллионов долларов, а на "непредвиденные расходы" в Афганистане — 1,4 миллиарда долларов.

Еще 450 миллионов были потрачены на поддержку программы, которая позволяла медработникам выписывать личному составу медицинские препараты. Инициатива нередко упоминается в связи с подозрениями в финансовых махинациях.

Как отмечает газета, военное ведомство США является крупнейшим в мире потребителе топлива. Ежегодно минобороны США закупают около 100 миллионов баррелей топлива для нужд наземных сил, авиации и флота.

Пентагон признал, что в период с 2010 по 2016 год ведомство действительно получило 5,6 миллиардов долларов при закупке топлива. Чиновники утверждают, что не рассчитывали получить в свое распоряжение дополнительные средства, а лишь не учли при расчетах падение цен на энергоносители.

В марте президент США Дональд Трамп запросил для нужд министерства обороны 639 миллиардов долларов на 2018 финансовый год, что на 52 миллиарда долларов больше по сравнению с уровнем 2017 года.

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