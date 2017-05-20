Губернатор Хомса рассказал, когда город полностью освободят от боевиков

ХОМС, 20 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Последняя колонна с боевиками и членами их семей должна покинуть квартал Аль-Ваэр в сирийском Хомсе в течение суток, в результате город будет полностью освобожден и подконтролен правительственным войскам, сообщил РИА Новости губернатор провинции Хомс Талал Барази.

"Операция началась сегодня утром. Говорить о том, когда закончится, точно пока сложно. Мы формируем две группы: одна направляется в Идлиб, вторая в Джараблус. Сегодня выйдут около 700 боевиков с семьями, всего 2,5 тысячи человек. Поэтому операция большая и требует времени и координации, порядка 24 часов. В любом случае завтра квартал Аль-Ваэр будет полностью освобожден от боевиков", — сказал Барази.

Губернатор отметил, что процесс вывода боевиков проходит под наблюдением российской военной полиции, сотрудников министерства внутренних дел Сирии и представителей Красного полумесяца.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщал с места событий, что одиннадцатый этап вывода боевиков начался. На данный момент Аль-Ваэр покинули более 200 боевиков.

За предыдущие десять этапов Аль-Ваэр покинули около 17 тысяч человек, включая более трех с половиной тысяч боевиков. После полного окончания вывода вооруженных групп из Аль-Ваэр Хомс присоединится к числу городов полностью контролируемых правительственными войсками САР, как Алеппо в декабре 2016 года.

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