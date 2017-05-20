Клинчевич: США оставили за собой право в любой момент ударить по Сирии

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. В Совфеде не верят заверениям американских военных начальников о том, что удары по Сирии не будут повторяться, если не будет угрозы силам США.

По мнению первого зампредседателя оборонного комитета Совета Федерации Франца Клинцевича, США оставили за собой право в любой момент ударить по САР.

США не повторят удары по Сирии в том случае, если не будет угрозы американским силам. С соответствующим заявлением выступил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд, сообщает агентство Reuters.

"Любой военный человек вам скажет, что понятие "угроза" имеет сколь угодно широкое толкование. А это значит, что американцы оставляют за собой право в любой момент ударить по Сирии", — сказал Клинцевич журналистам в субботу.

По его мнению, именно так следует расценивать заявление Джозефа Данфорда. Одновременно американцы фактически подтвердили, что их смысл присутствия в Сирии – не борьба с ИГ* и другими террористическими группировками, а свержение Башара Асада, добавил сенатор.

"Если всю эту международную фантасмагорию перевести на язык простых человеческих взаимоотношений, то получается: к вам домой без всякого приглашения приходят "гости", и, положа ноги на стол, начинают нагло и бесцеремонно диктовать свои условия", — отметил политик.

Клинцевич полагает, что в связи с этим все разговоры о международном праве или о чем-то другом в том же духе просто бессмысленны.

"Не исключаю, что какое-то время действия американских военных в Сирии в силу известных причин вообще не будут контролироваться высшим руководством США", — сказал парламентарий.

"Всему этому есть только одна альтернатива – так называемые эксцессы исполнителей со всеми вытекающими отсюда непредсказуемыми последствиями", — заключил Клинцевич.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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