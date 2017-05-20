Источник сообщил, когда состоится новый раунд переговоров по Сирии в Женеве

ЖЕНЕВА, 20 мая – РИА Новости. Новый раунд переговоров по Сирии запланирован на середину июня, конкретные даты зависят от вопросов, связанных с организацией проведения в Женеве сессии Совета ООН по правам человека, заявил РИА Новости источник, близкий к организации переговоров.

"Новый раунд запланирован на середину июня. Точные даты будут зависеть от наличия гостиниц в Женеве, так как здесь параллельно будет проходить сессия Совета ООН по правам человека", — сказал собеседник агентства.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в пятницу заявил о том, что пока не намерен называть конкретных дат нового раунда. Сперва он планирует проконсультироваться на этот счет с Советом Безопасности ООН и генсеком ООН на следующей неделе. Однако новый раунд пройдет "где-то в июне".

Глава делегации правительства Сирии Башар Джаафари заявил РИА Новости, что уведомил де Мистуру о готовности вернуться в Женеву, но после Рамадана. Священный для мусульман месяц Рамадан начинается 26 мая и продлится до 24 июня.