В Пентагоне назвали условие, исключающее новый удар по Сирии

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. США не повторят удары по поддерживаемым правительством Сирии силам в том случае, если не будет угроз для американских войск. С соответствующим заявлением выступил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд, сообщает агентство Reuters.

"Я обязался, что подобное не повторится вновь, если не будет угрозы нашим силам", — заявил Данфорд.

Ранее представитель Пентагона сообщил, что коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал удар "нелегитимным и противозаконным".

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